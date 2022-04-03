Более 170 домов подтоплено в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Жанибекском районе Западно-Казахстанской области в результате обильного таяния снега и выпадения осадков в виде дождя произошло подтопление талыми водами в 2 населенных пунктах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В селе Жаксыбай ориентировочно подтоплено 170 жилых домов, силами местных исполнительных органов и пограничной службой эвакуировано 637 человек, из них 305 человек, а том числе 89 детей размещены в КГУ «Комплекс «школа-ясли-детский сад» имени М.Б.Иксанова» и 332 человека размещены у родственников.

В селе Таловка подтоплено 2 жилых дома. Эвакуировано 8 человек, в том числе 2 детей размещены у родственников.

Силами ДЧС, МИО, пограничной службой проводится подворовой обход, организовано дежурство.

​Дополнительно из ДЧС Атырауской области отправляется в ЗКО группа сил и средств на вертолете МИ-8 в количестве 12 спасателей с необходимым оборудованием и группировка сил и средств на автотранспорте, количеством 34 человек личного состава и 4 единиц техники.

​Также из областного центра дополнительно сформированы силы и средства в количестве 20 человек личного состава и 3 единицы техники.

Фото: gov.kz