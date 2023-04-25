Более 17 тысяч льготных микрокредитов под 2,5% предусмотрено в РК для сельчан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев рассказал о проектах ведомства по повышению доходов сельчан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По ряду среднесрочных мероприятий ведется планомерная работа. Начата реализация проекта по повышению доходов сельского населения «Ауыл Аманаты». В этом году предусмотрено 100 млрд тенге, что позволит выдать более 17 тысяч льготных микрокредитов сельскому населению под 2,5% и создать свыше 18 тысяч рабочих мест на селе», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

Помимо микрокредитования также планируется тиражировать успешный опыт Северо-Казахстанской области по реализации крупных инвестиционных проектов в сфере АПК.

«На реализацию данной программы из средств республиканского бюджета одобрено выделение бюджетного кредита также в сумме 100 млрд тенге, за счет которых под 2,5% годовых будет профинансировано строительство молочно-товарных ферм», - добавил министр.