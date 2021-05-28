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    16:23, 28 Май 2021 | GMT +6

    Более 17 тыс. казахстанцев получат займы на покупку жилья

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 17 тысяч казахстанцев могут получить займы на приобретение жилья. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по делам строительства и развития МИИР РК Еркебулан Даулбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По кредитованию у нас планируется предоставить займы 17 тысячам граждан. На сегодня свыше 9 тысяч займов на 104 миллиарда тенге уже предоставлены и одобрены заявки более 6 тысяч граждан на сумму в 81 миллиард тенге», - сказал Еркебулан Даулбаев в ходе Open Space по вопросам конкуренции на рынке строительства жилья на площадке МИА «Казинформ».

    Он добавил, что реализация проекта «Шанырак» позволила повысить предпринимательскую активность строительных компаний, обеспечила рост экономики и трудовую занятость населения.

    Ранее председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин рассказал о ситуации на рынке жилья,

    «Ценовая ситуация не стабильная и отмечается волатильностью. Рост цен на первичное жилье за январь-апрель 2021 года составил 5,5%. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то он составлял всего лишь 1,5%. На вторичное жилье идет еще больший рост в этом году - 12,3%, за аналогичный период 2020 года рост составил 2,2%», - сообщил Серик Жумангарин.


    Теги:
    Жилье Строительство Экономика
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