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Более 17 тыс. казахстанцев лечатся от коронавируса
31 Августа 2022 09:00

Более 17 тыс. казахстанцев лечатся от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 31 августа лечение от КВИ продолжают получать 17 824 человека (–17 486+ и 338 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Минздрава РК.

«Из них в стационарах находятся 573 пациента, на амбулаторном уровне – 17 251 пациент. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 18 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – шесть пациентов, на аппарате ИВЛ – пять пациентов «, - говорится в сообщении Минздрава.


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