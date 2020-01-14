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Более 17 млрд тенге выделили на ремонт дорог в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Более 17 млрд тенге выделили на ремонт дорог в 2020 году в Карагандинской области. Об этом на аппаратном совещании сообщил заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нурлан Есентаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
К концу этого года количество дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии в области должно составить 84% от общего числа. Планируют привести в порядок междугородние трассы и проезжие части в самих городах. Кроме того, в эту сумму входит и ремонт дорог в пяти районах по программе «Ауыл - ел бесігі».
В селе Актогай отремонтируют 10,67 км дорог. В Каркаралинском районе - в посёлках Карагайлы, Коктас и Буркитты - восстановят 17,7 км асфальтного покрытия. В Осакаровке - 3,22 км. Ещё 5,3 км - в посёлке Аксу-Аюлы. 8,1 км дорожного покрытия приведут в порядок в селе Жезды.
Аким Карагандинской области Женис Касымбек поручил руководителям управлений в срок провести все конкурсные процедуры и определить подрядчиков.
Фото: karaganda-region.gov.kz
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