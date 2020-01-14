+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: -5 °С
USD 378.06 EUR 420.18
RUB 6.20 CNY 54.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 17 млрд тенге выделили на ремонт дорог в Карагандинской области

14 Января 2020 07:50
Поделиться:
Более 17 млрд тенге выделили на ремонт дорог в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Более 17 млрд тенге выделили на ремонт дорог в 2020 году в Карагандинской области. Об этом на аппаратном совещании сообщил заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нурлан Есентаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Мажилисмен проинспектировал ремонт дороги, на который жаловались жители СКО
В 2020 году в Казахстане начнется внедрение европейской системы оценки состояния дорог За неочищенные дороги наказаны руководители филиала «Казахавтодор» в Костанайской области Как содержат автодороги в Акмолинской области

К концу этого года количество дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии в области должно составить 84% от общего числа. Планируют привести в порядок междугородние трассы и проезжие части в самих городах. Кроме того, в эту сумму входит и ремонт дорог в пяти районах по программе «Ауыл - ел бесігі».

В селе Актогай отремонтируют 10,67 км дорог. В Каркаралинском районе - в посёлках Карагайлы, Коктас и Буркитты - восстановят 17,7 км асфальтного покрытия. В Осакаровке - 3,22 км. Ещё 5,3 км - в посёлке Аксу-Аюлы. 8,1 км дорожного покрытия приведут в порядок в селе Жезды.

Аким Карагандинской области Женис Касымбек поручил руководителям управлений в срок провести все конкурсные процедуры и определить подрядчиков.

Фото: karaganda-region.gov.kz

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Карагандинская область, Строительство,
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив