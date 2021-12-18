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Более 169 млн квадратов жилья построили в Казахстане за 30 лет

18 Декабря 2021 09:30
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Более 169 млн квадратов жилья построили в Казахстане за 30 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Строительная отрасль в Казахстане за годы Независимости стала мощнейшим драйвером развития экономики. Строительство в стране продолжает активно развиваться и на сегодняшний день, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Всего с начала Независимости страны построено более 169 млн кв. м нового жилья. Улучшены жилищные условия 1,5 млн граждан. В текущем году планируется построить 17 млн кв. м жилья (163,1 тыс. жилищ), за десять месяцев текущего года уже сданы жилые объекты площадью 11,6 млн кв. м (+107,9%). Обеспеченность жильем в стране достигла 22,6 кв. м на одного проживающего, из них в городской местности – 25,0 кв. м, в сельской местности – 19,3 кв. м.

Немаловажное значение уделяется созданию комфортной среды проживания граждан за счет обновления и модернизации жилищного фонда, обеспечения качественной питьевой водой и поддержания объектов коммунального сектора. По итогам 2020 года услугами водоснабжения в стране обеспечено 94,1% населения, в том числе 97,5% городского населения и 90,1% сельского населения.

В текущем году на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения предусмотрено 151,4 млрд тенге, в том числе: в городах – 77,3 млрд тенге, в селах – 74,1 млрд тенге. По итогам 2021 года планируется охватить услугами водоснабжения 95% от общей численности (98% - в городах, 91,8% - в селах). Ведется планомерная работа по снижению износа сетей теплоснабжения и жилых домов, требующих капитального ремонта.

Вместе с тем, в целях снижения износа сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения в 2015-2021 годы было выделено 287,4 млрд тенге на реализацию 442 проектов. За эти годы построено и реконструировано 3 520 км инженерных сетей, износ сетей снижен с 67 % до 55%. Проводится работа по внедрению институтов собственников имущества.

В целях улучшения ведения строительного бизнеса оптимизированы существующие строительные нормы и внедрены передовые технологии и европейские стандарты, упрощены процессы получения разрешений, осуществлен переход от базисно-индексного метода определения сметной стоимости на ресурсный метод, в конкурентную среду передана экспертиза проектов, усилены требования к применению продукции казахстанского содержания.


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#Строительство   #Жилье   #30 лет Независимости  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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