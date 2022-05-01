09:20, 01 Май 2022 | GMT +6
Более 1660 казахстанцев продолжают лечиться от коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 1 мая лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 1 663 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.
Среди получающих лечение 805 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 858 пациентов с ковидной пневмонией (КВИ-).
В стационарах находятся 85 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 578 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 13 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – один пациент, на аппарате ИВЛ – два пациента.