Более 1660 казахстанцев продолжают лечиться от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 1 мая лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 1 663 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

Среди получающих лечение 805 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 858 пациентов с ковидной пневмонией (КВИ-).

В стационарах находятся 85 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 578 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 13 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – один пациент, на аппарате ИВЛ – два пациента.