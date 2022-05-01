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    09:20, 01 Май 2022 | GMT +6

    Более 1660 казахстанцев продолжают лечиться от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 1 мая лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 1 663 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

    Среди получающих лечение 805 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 858 пациентов с ковидной пневмонией (КВИ-).

    В стационарах находятся 85 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 578 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 13 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – один пациент, на аппарате ИВЛ – два пациента.


    Теги:
    Минздрав РК Коронавирус в РК Здравоохранение
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