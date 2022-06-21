21 Июня 2022 21:29

Более 1600 социально уязвимых граждан прошли обучающие курсы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В центры «Бақытты отбасы» с начала года обратились свыше 13 тыс. жителей Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Им оказана информационно-консультативная и ресурсная поддержка, в реабилитационные центры для получения медицинской помощи на бесплатной основе направили 114 детей, оказали содействие в трудоустройстве 133 обратившимся, за счет спонсорских средств оказали благотворительную помощь 1524 гражданам», - сообщила на брифинге руководитель центра «Бақытты отбасы» города Зульфия Байсакова.

Она заявила, что для многодетных и малообеспеченных семей, желающих открыть собственный бизнес, реализуется программа женского предпринимательства «Isker Ana». Ведется пошаговая работа с многодетными матерями, начиная с регистрации и предоставления юридической и психологической помощи до открытия собственного бизнеса.

С января по июнь этого года из категории социально уязвимых граждан курсы личностного роста, обучающие курсы прошли 1611 человек, которые приобрели базовые навыки, предоставленные опытными коучами. Образовательные курсы были по разным направлениям - это английский язык, компьютерная грамотность, швейное дело, бизнес-планирование, дизайн одежды, курсы предпринимательства, бухгалтерский курс, кулинария, войлоковаляние, мастер салонной индустрии, курсы кройки и шитья, SMM-маркетинга, дизайна одежды, ремонта сотовых телефонов, кондитера, повара и другие.

Зульфия Байсакова также заявила, что центры посещают не только многодетные матери, но и дети, которых обучают игре на домбре, актерскому мастерству, танцам, рукоделию. Ребятам также доступны курсы по русскому и английскому языкам, вокалу, хореографии.

Центры «Бақытты отбасы», ориентированные на повышение качества жизни нуждающихся семей, стали появляться в каждом районе города с августа 2019 года. Всего их сейчас девять. Известно, что сегодня в Алматы проживают 32 278 многодетных семей, из них 5001 человек награжден подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа».