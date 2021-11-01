Более 1600 школьников заболели КВИ за два месяца в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области с начала сентября зарегистрировано 1660 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди школьников, 89 классов переведены на дистанционный формат обучения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За период с 1 сентября по 1 ноября 2021 года по Алматинской области зарегистрировано 1660 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди школьников, из них 215 - зарегистрированы во время летних каникул, 1414 - вовремя офлайн обучения, 31 - зарегистрированы среди учеников, которые обучались онлайн. На данный момент в Алматинской области 89 классов переведены на дистанционный формат обучения - 2058 учеников», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона.

По состоянию на 1 ноября в области зарегистрировано 55 522 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 41 276. За последние сутки зафиксировано 86 случаев.