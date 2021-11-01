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    13:45, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Более 1600 школьников заболели КВИ за два месяца в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области с начала сентября зарегистрировано 1660 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди школьников, 89 классов переведены на дистанционный формат обучения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За период с 1 сентября по 1 ноября 2021 года по Алматинской области зарегистрировано 1660 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди школьников, из них 215 - зарегистрированы во время летних каникул, 1414 - вовремя офлайн обучения, 31 - зарегистрированы среди учеников, которые обучались онлайн. На данный момент в Алматинской области 89 классов переведены на дистанционный формат обучения - 2058 учеников», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона.

    По состоянию на 1 ноября в области зарегистрировано 55 522 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 41 276. За последние сутки зафиксировано 86 случаев.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматинская область
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