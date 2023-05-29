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Более 1600 школьников в Алматы показали умение действовать в экстремальных ситуациях

Автор:  
Еламан Турысбеков
29 Мая 2023, 14:04
Более 1600 школьников в Алматы показали умение действовать в экстремальных ситуациях Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошли финальные соревнования среди юных спасателей. Более 1600 учащихся 9-10 классов из общеобразовательных школ и лицеев города продемонстрировали умение действовать в экстремальных ситуациях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На финальные соревнования были отобраны лучшие команды – победители районных дружин юных спасателей. Юноши и девушки продемонстрировали отличные навыки и умение действовать в экстремальных ситуациях, а также успешно справились с силовыми упражнениями.

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Соревнования прошли в нескольких этапах. Это боевое развертывание пожарного оборудования, оказание первой медицинской помощи и транспортировки пострадавшего, навесная переправа, переправа с использованием двух досок и так далее.

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«Опыт проведения соревнований показывает, что учащиеся получают практические знания - как правильно действовать при ЧС (землетрясении, пожарах и др.), физическую и психологическую подготовку и являются одним из наиболее действенных элементов в обучении защиты населения», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

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По итогам соревнований в общекомандном зачете лучшими стали учащиеся общеобразовательных школ № 157, № 47 и № 59. Им были вручены грамоты и кубки. Теперь победителям предстоит показать сноровку на республиканских соревнованиях в Кокшетау в июне-июле этого года.

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В ДЧС Алматы отметили, что кружки «Юный спасатель» создаются в целях пропаганды здорового образа жизни, воспитания, приобретения правильных навыков действий в экстремальных ситуациях.

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