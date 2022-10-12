Более 1600 квартир введут в эксплуатацию в Акмолинской области до конца года

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день в Акмолинской области введено в эксплуатацию порядка 3290 квартир коммерческого и индивидуального жилья. До конца 2022 года запланирован ввод еще 1605 квартир. Об этом стало известно в ходе очередного заседания акимата Акмолинской области под председательством главы региона Ермека Маржикпаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе облакимата, на очередном заседании были озвучены проекты, реализующиеся в сфере строительства региона.

Руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства региона Марат Аубакиров доложил о ходе реализации государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер». Так, на сегодняшний день в области введено порядка 3290 квартир коммерческого и индивидуального жилья. До конца 2022 года запланирован ввод еще 1605 квартир.

«В целях стимулирования строительства индивидуальных жилищ в с 2018 по 2021 годы государством обеспечено подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к более 2,1 тыс. земельных участков в Атбасарском, Аршалынском, Аккольском, Шортандинском районах и в городе Степногорске. В 2022 году планируется подведение инженерных сетей к более 2,1 тыс. участков», - проинформировал он.

Акмолинская область – одна из первых в республике, расширившая географию строительства кредитных домов, которые строятся не только в областном центре, но и в малых городах Акколе, Атбасаре, Есиле, Ерейментау, Макинске, Косшы, Щучинске и в селах Аршалы и Акмоле.

М. Аубакиров поделился и ходом реализации 42 проектов социальной сферы, а это 24 объекта в сфере образования, 4 - здравоохранения, 9 - спорта, 3 - культуры и другие.

«Сегодня строительный сектор – один из основных драйверов экономики, и жилищное строительство является важным направлением данной сферы. Реализация всех намеченных планов позволит сохранить положительную динамику строительства жилых домов, уменьшить количество очередников на получение жилья из государственного жилищного фонда», - подчеркнул аким области.