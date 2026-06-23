Более 1600 казахстанцев наказали за сокрытие лица одеждой

Министерство внутренних дел Казахстана напомнило гражданам о действующем запрете на ношение в общественных местах одежды и предметов, препятствующих распознаванию лица, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Как отметили в ведомстве, данное требование предусмотрено Законом Республики Казахстан «О профилактике правонарушений» и направлено на обеспечение общественной безопасности и поддержание правопорядка.

При этом ограничение не распространяется на случаи, связанные с погодными условиями, медицинскими показаниями, исполнением служебных обязанностей, а также участием в спортивных и культурно-массовых мероприятиях.

Согласно статье 434-3 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, за первое нарушение предусмотрено предупреждение. При повторном нарушении в течение года нарушителю грозит штраф в размере 10 МРП.

По данным МВД, на сегодняшний день к административной ответственности за нарушение данной нормы привлечены 1613 граждан.

В ведомстве подчеркнули, что соблюдение требований законодательства способствует укреплению общественной безопасности и профилактике правонарушений.

Ответственность за ношение одежды, закрывающей лицо, введена в Казахстане в 2025 году.