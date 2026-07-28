Более 1600 блокираторов установили на окна для спасения детей в Акмолинской области

С начала года в Акмолинской области спасатели установили 1654 защитных устройства на окна. Теперь особое внимание будут уделять и новостройкам: с 1 июля соблюдение требования об обязательной установке оконных замков будут проверять при приемке жилых домов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы ДЧС региона, с начала лета в Акмолинской области из окон многоэтажных домов выпали 12 детей. Один ребенок погиб. Для сравнения, за весь прошлый год в регионе было зарегистрировано 16 подобных случаев, в результате которых погибли двое детей.

— Чтобы предупредить подобные трагедии, ДЧС Акмолинской области совместно с акиматами, полицией, учреждениями здравоохранения и образования, а также волонтерами на постоянной основе проводит профилактическую работу. С начала года установлено 1654 защитных устройства на окна. В этом году в заведениях общественного питания и через службы доставки распространялись памятки по безопасности. В детских развлекательных центрах размещены профилактические материалы для родителей, — сообщил официальный представитель ДЧС региона Ерсаин Койшибаев.

По словам спасателей, в большинстве случаев трагедии происходят из-за того, что дети остаются без присмотра взрослых, а москитные сетки создают ложное ощущение безопасности.

Вместе с тем строительные нормы, действующие с 2023 года, предусматривают, что при проектировании и строительстве многоквартирных жилых домов должны приниматься меры, исключающие случайное выпадение людей из открывающихся оконных конструкций. В частности, оконные блоки должны быть оборудованы замками и механизмами безопасности для предотвращения травмирования и выпадения детей.

— С 1 июля текущего года вступил в силу Строительный кодекс Республики Казахстан, согласно которому органы государственного архитектурно-строительного контроля участвуют в согласовании заключения о качестве выполненных работ по завершении строительства. В соответствии со строительными нормами оконные блоки должны быть укомплектованы замками и механизмами безопасности. Теперь при осмотре объектов перед вводом в эксплуатацию будет проверяться соблюдение этих требований, — пояснил главный специалист отдела государственной архитектурно-строительной инспекции управления государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области Айдын Женис.

Напомним, ранее сообщалось, что двое детей выпали из окон за сутки в Семее, один погиб.