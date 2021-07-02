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    18:31, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Более 160 тысяч квадратов жилья ввели в Костанайской области в этом году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов рассказал о работе по обеспечению населения региона жильем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Послании Главы государства «Казахстан в новой реальности: время действий» социальное благополучие граждан является главным приоритетом. И оно неразрывно связано с решением жилищных вопросов. В текущем году наша область взяла на себя обязательства по вводу 449 тыс. кв. м жилья (с ростом на 18,3%), а это около 4,5 тысяч квартир», - сказал Архимед Мухамбетов на брифинге в СЦК.

    По его словам, с начала года уже введено 163,6 тыс. кв.м жилья, рост инвестиций в жилищное строительство составил 11,8%, в этом году планируется инвестировать в строительство примерно 20 млрд тенге.

    «Если говорить о кредитном жилье через систему жилстройсбережений, то в текущем году планируется завершить строительство 25-ти многоэтажных жилых домов и строительство новых 32-х МЖД», - отметил аким.

    «Также хочу подчеркнуть, что массовое строительство жилья позволило филиалу «Отбасы банка» за последние 5 лет увеличить депозитный портфель в 3,1 раза, кредитный – в 4,1 раза, при этом увеличилось и число вкладчиков в 2,1 раза. С начала года реализовано 953 квартиры кредитного жилья, это в пятерке лучших результатов по республике», - заключил А. Мухамбетов.


    Теги:
    Костанайская область Акимат Жилье Строительство
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