Более 160 млрд тенге выделили на природоохранные мероприятия в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал об обязательствах предприятий переходить на новые доступные техники согласно новой редакции Экологического кодекса страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из инструментов по улучшению экологической ситуации в стране является внедрение наилучших доступных техник (далее – НДТ) в промышленности. В новой редакции Экологического кодекса предусмотрен обязательный переход новых крупных предприятий 1-ой категории на комплексные экологические разрешения с применением НДТ. Действующие предприятия будут внедрять НДТ в соответствии с программой экологической эффективности продолжительностью до 10 лет», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

При этом предприятия, внедрившие НДТ, будут освобождены от платы за эмиссии, а в случае отказа перехода на НДТ и получения комплексного экологического разрешения ставки платы за эмиссии будут прогрессировать каждые 3 года в 2, 4, 8 раз, что также является одним из инструментов стимулирования к внедрению НДТ.

«Кроме того, согласно Стратегического плана Минэкологии на 2020-2024 годы предусмотрено ежегодное снижение эмиссий в окружающую среду. Уровень снижение выбросов вредных веществ достигает за счет реализации природоохранных мероприятий и внедрения экологически чистых технологий предприятиями. Общая сумма финансирования для реализации природоохранных мероприятий на 2021 год составила 167 млрд тенге», - заключил Р. Скляр.