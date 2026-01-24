Более 160 километров трасс в Жамбылской области остаются заснеженными

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям, в настоящее время в Жамбылской области заснеженными остаются 162 км автомобильных дорог. Основная часть таких участков приходится на трассы республиканского значения — 131 км, еще 31 км находятся на дорогах областного значения.

С начала зимнего периода из-за ухудшения погоды — обильных снегопадов, метелей и гололеда на автодорогах региона 19 раз вводились ограничения и закрытия движения. В этих условиях спасательными подразделениями с закрытых участков дорог были спасены 23 человека, эвакуированы люди и выведены 107 единиц техники. Пострадавших и погибших не зафиксировано.

Особое внимание спасатели уделяют самым сложным и опасным участкам дорог. В частности, на Кордайском перевале в зимний период организовано круглосуточное дежурство. Там постоянно находятся спасатели и техника, чтобы в любой момент прийти на помощь водителям при резком ухудшении погоды или дорожной обстановки.

В целом по области для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации задействованы более 1,5 тысячи человек и свыше 440 единиц техники, включая высокопроходимые автомобили, которые используются на заснеженных и труднодоступных участках.

Чтобы люди не оставались на трассах без помощи в морозы и непогоду, вдоль республиканских, областных и районных дорог подготовлены 92 пункта обогрева. Кроме того, на основных республиканских трассах работают три трассовых медицинско-спасательных пункта — в селах Кулан, Шыганак и Толе би. Здесь можно не только получить экстренную медицинскую помощь, но и согреться в случае длительных остановок или перекрытий движения.

О резком ухудшении погодных условий жителей региона предупреждают заранее — через SMS-рассылки операторов связи и мобильное приложение DARMEN, также вся актуальная информация доступна в социальных сетях департамента.

Актуальную информацию об ограничениях движения и закрытии автомобильных дорог по всей стране можно отслеживать в соответствующем разделе на сайте агентства Kazinform.