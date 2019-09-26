Более 160 датчиков угарного газа установили бесплатно сотрудники ДЧС в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники ДЧС Карагандинской области установили датчик угарного газа в доме многодетной семьи. Эту акцию совместили с выездным брифингом, на котором рассказали о правилах подготовки к отопительному сезону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для профилактики пожаров в частном жилом секторе ДЧС Карагандинской области проводят масштабную разъяснительную работу среди населения. С 15 августа по 15 сентября были организованы подворовые обходы. Сотрудники ДЧС посетили более 8000 домов. Жителям дали инструкции по пожарной безопасности. Раздали 33,5 тыс. агитационных материалов. Также были бесплатно установлены 166 датчиков угарного газа в домах, где живут люди, относящиеся к социально-уязвимой категории. Это работа продолжается и сейчас», - говорит заместитель начальника полковник гражданской защиты ДЧС Биржан Каримов.

Он также рассказал, что в месячник пожарной безопасности были очищены 9 печных труб в частных жилых домах. В двух многоэтажках отремонтировали системы тепло и электроснабжения.

Хозяин дома, в котором сегодня сотрудники ДЧС установили датчик угарного газа, подтвердил, что зимой это необходимая вещь.

«Мы в этом доме живем уже 10 лет и постоянно топим печку. Дети у нас еще маленькие - четверо учатся в школе, один ходит в садик. Теперь после установки датчика мы можем не беспокоиться об их безопасности. Хочу поблагодарить сотрудников ДЧС за то, что они помогают нам, объясняют и, если нужно бесплатно устанавливают эти датчики», - сказал многодетный отец Сергей Малюченко.

Как отметили в ДЧС, всего с начала отопительного периода 2018 года в домах многодетных семей, одиноких пенсионеров и инвалидов, установлено 970 дымовых датчиков и датчиков угарного газа.

С началом учебного года также проходят специальные занятия в школах. Сотрудники ДЧС рассказывают детям и подросткам о пожарной безопасности. Разъяснительную работу проводят в многолюдных торговых центрах и на рынках. В ходе профилактических мероприятий распространено более 25 тысяч агитационных материалов.