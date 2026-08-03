Более 16 тонн продукции изъяли из продажи в Казахстане

Более 16 тонн товаров на сумму свыше 11 млн тенге изъяли из оборота в Казахстане по итогам контрольного закупа за первое полугодие 2026 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля и его территориальные подразделения продолжают работу по обеспечению безопасности продукции на потребительском рынке.

По итогам контрольного закупа за первое полугодие 2026 года исследовано более 17 тыс. образцов продукции. Из 11 968 образцов пищевой продукции требованиям не соответствовали 8,8%, из 5 729 образцов непродовольственной продукции — 32,1%.

Основным нарушением остается несоответствие маркировки — 92,96% от общего числа выявленных нарушений. Также установлены несоответствия по микробиологическим (1,9%), физико-химическим (1,7%), токсикологическим (1,5%), органолептическим (0,04%) показателям, физическим факторам (0,2%), а также случаи введения потребителей в заблуждение (1,7%).

По результатам проверок Главными государственными санитарными врачами вынесено 716 постановлений об изъятии и отзыве продукции, не соответствующей установленным требованиям. Из оборота изъято 16 тонн товаров на сумму свыше 11 млн тенге. Наложены административные штрафы на сумму 19,2 млн тенге, проведено 483 расследования и 16 внеплановых проверок.

Комитет рекомендует потребителям при покупке продукции внимательно изучать маркировку. Она должна быть четкой, легко читаемой и содержать информацию на государственном и русском языках: наименование товара, дату изготовления, сроки и условия хранения, состав, сведения об изготовителе и стране происхождения. Также следует обращать внимание на знак ЕАС, подтверждающий прохождение продукцией процедур оценки соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза.

Покупатель вправе запросить у продавца документы, подтверждающие соответствие продукции: декларацию о соответствии, сертификат соответствия или свидетельство о государственной регистрации. Их подлинность можно проверить, сопоставив сведения, указанные в документах, с маркировкой товара (наименование, производитель, артикул и другие идентификационные признаки).

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