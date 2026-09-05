Более 1,6 тысячи жителей Мойынкумского района незаконно лишились льготы на проезд

В Мойынкумском районе Жамбылской области прокуратура выявила нарушение прав социально уязвимых категорий граждан на льготный проезд в общественном транспорте, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

Прокуратурой района проведен анализ деятельности местного исполнительного органа в сфере организации общественного транспорта.

Установлено, что с 2023 года при заключении договоров на пассажирские перевозки не предусматривалась установленная законодательством 50-процентная льгота на оплату проезда для социально уязвимых категорий граждан.

Нарушение затронуло более 1,6 тысячи жителей района, в том числе лиц с инвалидностью, многодетных матерей и несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет, пользующихся общественным транспортом.

По акту прокурорского надзора права граждан на льготный проезд восстановлены.

Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось о том, что заместителя акима и еще 9 чиновников наказали после проверки прокуратуры.