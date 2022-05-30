30 Мая 2022 16:37

Более 16 млрд тенге выделено для больных орфанными заболеваниями детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для лекарственного обеспечения детей с орфанными и другими сложными заболеваниями определен перечень лекарственных средств и медицинских изделий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году для обеспечения дорогостоящими препаратами больных орфанными и эпилептическими заболеваниями детей, из республиканского бюджета дополнительно выделено 16,4 млрд тенге. В соответствии с Законом «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан» лица с инвалидностью обеспечиваются техническими средствами и реабилитационными услугами за счет бюджета в соответствии с индивидуальной программой реабилитации», - написал заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

Он напомнил, что с 2021 года для улучшения обеспечения граждан средствами и услугами реабилитации повсеместно запущен Портал социальных услуг, где гражданам предоставляется возможность самостоятельного и своевременного выбора средств и услуг.

«Также Министерством труда и социальной защиты населения прорабатывается вопрос сокращения сроков замены специальных средств передвижения и увеличения норм выдаваемых гигиенических средств, в первую очередь для детей с инвалидностью. Данные вопросы комплексно рассматриваются межведомственной рабочей группой», - добавил Е. Тугжанов.