Более 1,6 млрд тенге операций с нелицензированными криптобиржами заблокированы в Казахстане

⁃ 30 октября 2024 года АРРФР совместно с Комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг утвержден совместный приказ, которым выработан механизм работы, направленный на выявление, блокировку, отказ в платежах и переводах на счета криптобирж, не являющихся участниками МФЦА. В частности, АРРФР по информации Комитета МФЦА ежеквартально формирует перечень нелицензированных провайдеров услуг цифровых активов, — сообщил Генеральный прокурор РК Берик Асылов в ответе на депзапрос.

По его данным, всего в этом году для принятия мер по выявлению и отказу от проведения операций в банки направлен перечень из 1 040 нелицензированных провайдеров услуг

цифровых активов (не являющихся участниками МФЦА).

⁃ В результате, за первый квартал 2025 года по перечню проведен отказ в осуществлении 15,8 тысячи операций по нелицензированным провайдерам услуг цифровых активов (криптобирж) на общую сумму 1,6 млрд тенге. В 4-м квартале 2024 г. перечень состоял из 618 нелицензированных криптобирж, по нему отказано в осуществлении 23 тысяч операций на 6,7 млрд тенге, — добавил Генеральный прокурор.

По его словам, уполномоченные органы и банки осуществляют выявление и

блокирование платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов,

не являющихся участниками МФЦА. Работа в данном направлении продолжается.

Ранее сообщалось, что в Казахстане хотят внедрить механизм хранения и реализации изъятых криптоактивов.



