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    12:40, 05 Июнь 2022 | GMT +6

    Более 156 тыс. алматинцев проголосовали на референдуме

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель территориальной избирательной комиссии Алматы Жанна Асанова сообщила, что по состоянию на 10 часов утра явка составила 13,9%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Явка составила 13,9% - это 156 707 человек проголосовали по состоянию на 10:00 утра. При этом количество граждан, включенных в список избирателей, составляет 1 126 854. У нас 15 иностранных наблюдателей в городе, из них 7 - из миссии наблюдателей от СНГ, 6 - из дипломатического корпуса, 2 - из ОБСЕ, которые находятся здесь транзитом», - сказала Жанна Асанова.

    По ее словам, в городе более 26 тыс. человек имеют право впервые голосовать. Им в этом году исполнилось 18 лет.

    В Алматы открыты 574 избирательных участка. В городе право голосовать на референдуме имеют более 1,1 млн человек.


    Теги:
    Общество Алматы Референдум
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