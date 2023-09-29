Более 1500 случаев заболевания корью выявили в Алматы

В Алматы с марта этого года зарегистрировано 1522 лабораторно подтвержденных случая кори, из них 1292 среди детей до 14 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Касымхана Алпысбайулы, заболеваемость детского населения регистрируется преимущественно среди непривитых по причине отказа от вакцинации, а также из-за медицинских отводов от прививок и не достижения прививочного возраста.

- Специалистами санитарно-эпидемиологической службы проводятся профилактические и противоэпидемическими мероприятия. Установлено 14 992 контактных лиц, привито по эпидемиологическим показаниям 477 человек, подлежащих экстренной иммунизации против кори. За всеми контактными лицами установлено медицинское наблюдение, в очагах проведена санитарно-просветительная работа по профилактике кори, - сообщил Касымхан Алпысбайулы.

Корь – это острое инфекционное вирусное заболевание, которое относится к группе воздушно-капельных инфекций. Заболевание передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, с капельками выделений из дыхательных путей или при непосредственном контакте с выделениями из носа или горла инфицированных людей. Корь – одна из наиболее контагиозных инфекций человека, так как после контакта с источником инфекции заболевает более 90% людей, не вакцинированных против кори.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы напоминает, что единственным эффективным средством, предупреждающим от заражения корью, а также от их осложнений является вакцинация.

Вакцинация против кори проводится двукратно в возрасте 1 года и 6 лет, что позволяет выработать поствакцинальный иммунитет, который является пожизненным у привитых лиц. Каждая получаемая доза вакцины против кори укрепляет иммунитет ребёнка.

Для проведения прививок используется комбинированная вакцина против кори, краснухи, эпидемического паротита, сертифицированная ВОЗ и зарегистрированная в Республике Казахстан. Вакцинация проводится во всех прививочных кабинетах поликлиник города по месту жительства бесплатно.

Плановая вакцинация детского населения проводится во всех прививочных кабинетах поликлиник города по месту жительства бесплатно. Остальное население может получить прививки против кори в частных прививочных кабинетах на платной основе.

Санврач в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в городе при появлении симптомов заболевания настоятельно рекомендует:

- не заниматься самолечением, вызвать врача на дом и получать лечение по назначению врача;

- находиться дома, не посещать места работы, а также общественные места. В особенности больные, находящиеся на амбулаторном лечении, должны строго соблюдать домашнюю изоляцию;

- не отправлять больных детей в школы и дошкольные учреждения.