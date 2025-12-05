Более 1500 объектов адаптировали для лиц с инвалидностью в Кызылординской области

Согласно Дорожной карте партии Amanat, в период с 2023 по 2027 год планируется адаптировать более 43 000 объектов, включенных в интерактивную карту доступности. Каждый год под адаптацию подпадает 20% объектов: 2023 г. — 20%, 2024 г. — 40%, 2025 г. — 60%, 2026 г. — 80%, 2027 г. — 100%. На сегодняшний день в Казахстане полностью адаптировано 24 216 объектов.

В Кызылординской области адаптированы 1 578 объектов. До конца 2027 года планируется адаптировать еще 788 объектов.

Распределение адаптированных объектов по категориям:

— здравоохранение — 198;

— образование — 339;

— культура — 129;

— государственные и квазигосударственные организации — 201;

— спорт — 24;

— социальная защита — 23;

— транспортная инфраструктура — 14;

— прочие объекты — 650.

В 2025 году департамент Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Кызылординской области провел 129 проверок соблюдения Социального кодекса РК, в том числе по вопросам доступа лиц с инвалидностью к объектам социальной и транспортной инфраструктуры: профилактический контроль — 31, внеплановые — 19, по инициативе органов прокуратуры — 79.

По результатам проверок выданы 37 предписаний об устранении выявленных нарушений и наложено 37 административных штрафов на общую сумму 4 699 300 тенге. В органы прокуратуры направлены 79 заключений по совместным проверкам.

Отметим, что при первичном выявлении нарушений собственникам объектов выдаются только предписания без штрафов. Административная ответственность применяется только в случае неисполнения предписаний в установленные сроки.