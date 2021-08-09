Более 1500 человек заболели КВИ за сутки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за сутки зарегистрировано 1503 случаев коронавирусной инфекции, из них 1410 случаев с симптомами и 93 без симптомов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе управления общественного здоровья города сообщили, что выписано всего – 218, поступило – 596. Итого в инфекционных стационарах (7 110 коек) физически находится 5 591 человек (187 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 397. На ИВЛ – 63, на неинвазивной ИВЛ – 159, High flow занято – 152 аппаратов.

На дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 11 624 пациента, симптомами – 11 097 с легкой и средней степенью, без симптомов – 527.

Всего за весь период с 1 февраля по 8 августа 2021 года первым компонентом вакцинировано 771 233 человека. За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 4 063 человека, вторым компонентом – 5 722 человека.

Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 104 526 человек.

В городе функционирует 160 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 237 прививочных бригад из 1 028 человек.