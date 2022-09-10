Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Более 1500 человек тушили степные пожары в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
10 Сентября 2022, 11:45
Более 1500 человек тушили степные пожары в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области обстановка стабилизировалась, очаги природных пожаров ликвидированы. В тушении степных пожаров принимали участие 1540 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В течение недели в Карагандинской области сложилась сложная пожароопасная обстановка, вследствие чего на территории пяти районов области - Бухар-Жырауском, Шетском, Каркаралинском, Нуринском и Актогайском - были зарегистрированы многочисленные очаги природных пожаров и загораний.

Причиной стала повышенная температура воздуха на всей территории области.

Тушение осложнялось сильными порывами ветра до 20 м/с и местами сложной пересеченной гористой местностью.

«Благодаря оперативным действиям удалось ликвидировать все возникшие очаги. Всего в ликвидаций природных пожаров были задействованы 1540 человек и 461 единица техники, из них: 307 человек и 73 единицы техники ДЧС Карагандинской области, добровольные противопожарные формирования и местное население – 1100 человек 358 единиц техники, 133 человека и 36 единиц техники организаций лесничества. В настоящее время обстановка стабилизировалась», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

photo

photo

photo

photo


Карагандинская область   Происшествия   Пожар   Караганда  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай