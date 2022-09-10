Более 1500 человек тушили степные пожары в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области обстановка стабилизировалась, очаги природных пожаров ликвидированы. В тушении степных пожаров принимали участие 1540 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В течение недели в Карагандинской области сложилась сложная пожароопасная обстановка, вследствие чего на территории пяти районов области - Бухар-Жырауском, Шетском, Каркаралинском, Нуринском и Актогайском - были зарегистрированы многочисленные очаги природных пожаров и загораний.

Причиной стала повышенная температура воздуха на всей территории области.

Тушение осложнялось сильными порывами ветра до 20 м/с и местами сложной пересеченной гористой местностью.

«Благодаря оперативным действиям удалось ликвидировать все возникшие очаги. Всего в ликвидаций природных пожаров были задействованы 1540 человек и 461 единица техники, из них: 307 человек и 73 единицы техники ДЧС Карагандинской области, добровольные противопожарные формирования и местное население – 1100 человек 358 единиц техники, 133 человека и 36 единиц техники организаций лесничества. В настоящее время обстановка стабилизировалась», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.