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    21:25, 23 Март 2024 | GMT +6

    Более 1500 алматинцев участвовали в эко-акции «Тазару»

    акимат г. Алматы
    Фото: акимат г. Алматы

    Участники общенациональной экологической акции «Тазару» собрали более 427 кубометров мусора, передает агентство Kazinform.

    Мероприятие охватило все районы города.

    акимат г. Алматы
    Фото: акимат г. Алматы

    На территории набережной и русел рек Киши Алматы, Есентай, Улкен Алматы, Каргалы и Тастыбулак проведена работа по очистке водоемов и уборке прилегающих участков от мусора.

    акимат г. Алматы
    Фото: акимат г. Алматы

    На набережной Аэропортовского озера Управлением экологии и окружающей среды города Алматы совместно с акиматом Турксибского района высажено более 100 деревьев.

    акимат г. Алматы
    Фото: акимат г. Алматы

    Районными акиматами для участников эко-акции были предоставлены мешки, перчатки, грабли, лопаты, краски, валики.

    Теги:
    Акции Регионы Казахстана Экология Алматы
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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