Более 1500 алматинцев участвовали в эко-акции «Тазару»

Участники общенациональной экологической акции «Тазару» собрали более 427 кубометров мусора, передает агентство Kazinform.

Мероприятие охватило все районы города.

Фото: акимат г. Алматы

На территории набережной и русел рек Киши Алматы, Есентай, Улкен Алматы, Каргалы и Тастыбулак проведена работа по очистке водоемов и уборке прилегающих участков от мусора.

Фото: акимат г. Алматы

На набережной Аэропортовского озера Управлением экологии и окружающей среды города Алматы совместно с акиматом Турксибского района высажено более 100 деревьев.

Фото: акимат г. Алматы

Районными акиматами для участников эко-акции были предоставлены мешки, перчатки, грабли, лопаты, краски, валики.