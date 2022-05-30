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Более 150 вагонов с сахаром доставят в регионы РК в ближайшие дни
30 Мая 2022 15:56

Более 150 вагонов с сахаром доставят в регионы РК в ближайшие дни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Производство сахара на отечественных заводах не прекращается, осуществляется его бесперебойная поставка в регионы, запасы продукта постоянно пополняются, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства сельского хозяйства РК.

«Местным властям рекомендовано обеспечить оперативную приемку и распределение поставляемого продукта. С 28 мая АО «НК «КТЖ» установлен особый контроль пропуска вагонов продуктом для бесперебойной поставки стратегического товара в области.

В настоящее время по территории Казахстана железнодорожным транспортом перемещаются 152 вагонов с сахаром. Помимо этого, железной дорогой доставляются 116 вагонов с тростниковым сахаром-сырцом, предназначенные для переработки», - сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК.

Производство сахара отечественными заводами осуществляется из тростникового сахара-сырца, поставляемого из третьих стран в рамках тарифной льготы. Акиматам областей рекомендовано обеспечить оперативную приемку и распределение поставляемого сахара.

Вопрос обеспечения страны сахаром находится на постоянном контроле Правительства.

Ранее в Минсельхозе РК заявили, что дефицита сахара в Казахстане нет. Запасы сахара в стабилизационных фондах Казахстана, торговых объектах, складах республики составляют около 31 тыс. тонн.


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