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Более 150 тыс. пособий по рождению и уходу за ребенком оформлены проактивно
16 Июля 2022 17:45

Более 150 тыс. пособий по рождению и уходу за ребенком оформлены проактивно

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В госкорпорации «Правительство для граждан» сообщили, что одной из самых востребованных госуслуг в социальной сфере является оформление пособий по рождению ребенку и уходу за ним, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проактивный формат позволяет клиентам при помощи SMS разом оформить несколько пособий, без посещения ЦОН.

«После рождения ребенка, маме приходит SMS-сообщение для подачи заявления. Нужно дать положительный ответ и указать номер банковского счета, куда будет поступать пособие. После чего пособия по рождению ребенка и уходу за ним до одного года будут оформлены проактивно. Важно быть зарегистрированным в Базе мобильных граждан», - заявила заместитель директора филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по Алматы Фарида Бокижанова.

Она сообщила, что за пять месяцев этого года в Казахстане проактивно было оформлено 152 298 пособий по рождению и уходу за ребенком, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года (66 894 тыс.).

По словам спикера, в Алматы число получателей пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста 1 года составляет 3153.

«Для всех услуг в социальной сфере, оказываемых через Госкорпорацию, можно подать заявку в электронном виде онлайн. Также население может подать документы на единовременное пособие при рождении ребенка и пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1 года через приложения БВУ», - сообщила Ф. Бокижанова.


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Автор:
Корреспондент
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