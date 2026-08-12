Более 150 туристических объектов закрыли в Пекине из-за ливней

Из-за ливней в среду в китайской столице закрыли туристические объекты, приостановили движение маршрутных автобусов и строительные работы, а также эвакуировали жителей из зон повышенного риска, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

Согласно данным, в Пекине закрылся 151 туристический объект и 157 кемпингов, а также приостановлена работа более 4 100 сельских гостевых домов. Всего было приостановлено движение по 250 автобусным маршрутам, а поездам на 10 линиях метро было предписано двигаться с пониженной скоростью. Также были приостановлены все экскурсионные прогулки на катерах.

Среднее количество осадков в Пекине в период с полудня вторника по 08:00 среды достигло 23,5 мм. Самый высокий показатель, 199,6 мм, был зафиксирован в районе Миюнь.

По состоянию на 18:00 вторника были эвакуированы жители горных деревень, низинных районов и других мест, подверженных риску наводнений и геологических бедствий, проинформировали местные власти.

Более пяти тысяч пожилых людей были эвакуированы из 271 учреждения по уходу, а более 280 человек — из пяти учреждений, обслуживающих людей с ограниченными возможностями.

На всех 3 357 строительных площадках по всему городу было приказано приостановить проведение работ. Власти также усилили меры по борьбе с наводнениями, при этом водохранилища проводили предварительный сброс воды для создания дополнительного резервного объема.

Национальный метеорологический центр в среду объявил «оранжевое» предупреждение в связи с ливнями. По прогнозам экспертов, до утра четверга сильные дожди ожидаются на обширной территории страны.

Ранее сообщалось о том, что сотни тысяч человек эвакуированы в Китае из-за тайфуна «Долфин».