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    Более 150 спортсменов из Казахстана участвуют в VI Всемирных играх кочевников

    На церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников, которая проходит на стадионе «Бишкек Арена» в Кыргызстане, казахстанские спортсмены приняли участие в параде стран-участниц, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

    Более 150 спортсменов из Казахстана участвуют в VI Всемирных играх кочевников
    Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

    Знаменосец от национальной сборной Казахстана, капитан команды по кокпару Курманбек Турганбек отметил высокий уровень организации церемонии открытия Игр в Бишкеке.

    — Церемония открытия VI Всемирных игр кочевников проходит на очень высоком уровне. Необходимо отметить присутствие на мероприятии около 20 глав государств и участие спортсменов из 112 стран мира. Примечательно, что сегодня Кыргызстан отмечает День независимости. Хочу поздравить братский народ с праздником, — прокомментировал капитан команды по кокпару из Казахстана Курманбек Турганбек.

    Более 150 спортсменов из Казахстана участвуют в VI Всемирных играх кочевников
    Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

    По его словам, сборная Казахстана представлена более 150 спортсменами, которые примут участие в соревнованиях по 20 видам спорта.

    капитан команды по кокпару из Казахстана Курманбек Турганбек
    Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform
    Более 150 спортсменов из Казахстана участвуют в VI Всемирных играх кочевников
    Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

    Ранее сообщалось, что в столице Кыргызстана на новом стадионе «Бишкек Арена» проходит торжественная церемония открытия VI Всемирных игр кочевников с участием глав государств, в том числе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, руководителей ряда международных организаций, прибывших для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

    Всемирные игры кочевников Спорт Кокпар спортсмены Казахстана Казахстан Кыргызстан
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
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