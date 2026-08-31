Более 150 спортсменов из Казахстана участвуют в VI Всемирных играх кочевников

На церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников, которая проходит на стадионе «Бишкек Арена» в Кыргызстане, казахстанские спортсмены приняли участие в параде стран-участниц, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

Знаменосец от национальной сборной Казахстана, капитан команды по кокпару Курманбек Турганбек отметил высокий уровень организации церемонии открытия Игр в Бишкеке.

— Церемония открытия VI Всемирных игр кочевников проходит на очень высоком уровне. Необходимо отметить присутствие на мероприятии около 20 глав государств и участие спортсменов из 112 стран мира. Примечательно, что сегодня Кыргызстан отмечает День независимости. Хочу поздравить братский народ с праздником, — прокомментировал капитан команды по кокпару из Казахстана Курманбек Турганбек.

Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

По его словам, сборная Казахстана представлена более 150 спортсменами, которые примут участие в соревнованиях по 20 видам спорта.

Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

Ранее сообщалось, что в столице Кыргызстана на новом стадионе «Бишкек Арена» проходит торжественная церемония открытия VI Всемирных игр кочевников с участием глав государств, в том числе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, руководителей ряда международных организаций, прибывших для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.