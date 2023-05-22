Более 150 нарушений закона при застройке в горной местности выявили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Прокуроры Алматы выявили более 150 нарушений закона при застройке в горной местности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Строительство в горной местности, в водоохранных и особо охраняемых территориях Алматы является одной из актуальных и волнующих горожан проблем.

Этот вопрос стал повесткой заседания Координационного совета, проведенного под председательством прокурора Алматы Берика Жуйриктаева с участием первых руководителей государственных и правоохранительных органов.

Членам координационного совета доложено о выявлении более 150 нарушений закона при застройке в предгорьях, вдоль водоемов и в особоохраняемых территориях.

В 2002 году Генеральный план города Алматы в целях защиты населения от воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера предусмотрел мероприятия по озеленению водоохранных полос рек, которые могут использоваться для эвакуации населения. Больше 20 лет эти требования игнорируются.

Продолжается корректировка ПДП, где вдоль рек вместо парков и скверов, повсеместно «закладывают» МЖК.

По протесту прокуратуры отмены ранее внесенные корректировки в проект детальной планировки из «зеленых зон» на «блокированные дома» площадью свыше 200 га. Предотвращена массовая застройка предгорья и вырубка многолетних зеленых насаждений.

Отмены поддельные акты акимата на земли под ИЖС площадью 13 га в микрорайоне Жайлау Наурызбайского района, где на склоне гор планировалось строительство малоэтажных жилых комплексов.

Выявлено 29 фактов незаконного функционирования автомоек, а также 15 участков, используемых не по назначению. Эти объекты расположены на воодоохранной полосе. Всего выявлено 118 нарушений на водоохранной территории, в том числе строительство 40 объектов без согласования бассейновой инспекцией, самовольный захват на водоохранной полосе – 15.

В ходе проверки возбуждено уголовное дело.

Также на заседании рассмотрен вопрос предоставления земельных участков на территории Иле-Алатауского национального парка. Здесь выявлены участки площадью более 15 га, предоставленные для туристических целей и на которых фактически возведены коттеджи. После вмешательства прокуроров парком поданы 5 исковых заявлений о расторжении договоров аренды.

Еще одним важным вопросом заседания явилось застройка вдоль водоемов города. Законодательно запрещено строительство в водоохранных полосах. Такие территории должны служить защитой населения от воздействия ЧС природного характера. Однако имеются многочисленные объекты, которым органами выданы разрешения на строительство, в некоторых из них без согласования водной инспекции.

В другом случае размер водоохранной полосы умышленно снижен с 35 до 6 метров, что позволило возвести около них высокоэтажные ЖК. Такие строения имеются в Ауэзовском, Алатауском, Бостандыкском, Жетысуском и Наурызбайском районах.

По итогам Координационного совета предложено принять ряд конкретных мер, направленных на усиление механизмов контроля застройки на этих территориях, исключения выдачи разрешительных документов на строительство и своевременное реагирование.

Кроме того, надзорным органом материалы проведенного анализа будут переданы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.