Более 150 млрд тенге собрал фонд «Қазақстан халқына»: на что тратят эти деньги
В прошлом году по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева был создан общественный социальный фонд «Қазақстан халқына» для решения проблем в сфере здравоохранения, образования и социальной поддержки. На сегодня фонд финансирует свыше 40 благотворительных программ и проектов на общую сумму 146,5 млрд тенге. На что именно расходуются эти деньги, рассказал председатель правления фонда Болат Жамишев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Фонд финансирует свыше 40 благотворительных программ и проектов на общую сумму 146,5 млрд тенге, направленных на решение ключевых проблем казахстанцев в сферах здравоохранения, образования, социальной поддержки, культуры и спорта. Также оказывается помощь гражданам, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Программы фонда реализуются во всех регионах страны с упором на сельские населенные пункты и малые города.
Председатель правления фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев в ходе круглого стола в Алматы сообщил, что 12 из 40 благотворительных проектов и программ реализуются в Алматы на общую сумму 11,9 млрд тенге. Уже оказана помощь на 4,2 млрд тенге, в работе — 7,9 млрд тенге.
Здравоохранение
324 казахстанца с тяжелыми жизненно угрожающими и орфанными заболеваниями обеспечены дорогостоящими лекарственными препаратами на общую сумму более 24,9 млрд тенге. Приобретены 36 наименований лекарств, из них 7 закуплены в РК впервые. В Алматы запланирован закуп лекарств на общую сумму 4,2 млрд тенге, из них для 33 пациентов закуплены лекарства на общую сумму 3,7 млрд тенге. В работе 489,3 млн тенге.
Также 20 пациентов отправлены на зарубежное лечение на 585 млн тенге, из них одному пациенту из Алматы оплачено лечение в клинике РФ на сумму более 1 млн тенге.
- Если Министерство здравоохранения считает нужным, определило программу лечения, клинику и так далее, но не может финансировать некоторые условия, которые не предусмотрены постановлением Правительства, то мы помогаем. К примеру, ребенка нужно было отправить на операцию в Южную Корею спецрейсом, так как обычным рейсом он не долетит. По условиям постановления Правительства, спецрейсы не выделяются, но лечение оплачивается, поэтому спецрейсы мы отплатили. Вот такие особые случаи имеются, - сказал Болат Жамишев.
Глава фонда также сообщил, что поступает большое количество заявок с просьбой оплатить лечение за рубежом, но, по его словам, фонд не сможет помочь всем желающим.
- К примеру, возьмем онкологию. Если есть заключения республиканских онкоцентров, если они дают заключение, что эта услуга в нашей стране не оказывается, то мы можем отправлять их за границу, - заметил он.
Помимо всего, фондом 128 детям с сосудистой патологией оказана медицинская помощь на 15 млн тенге. 28 региональных медицинских учреждений обеспечены офтальмологическим оборудованием на сумму 373 млн тенге. Проведена 51 операция, нуждающимся в экстренной пересадке роговицы. Всего планируется прооперировать 304 пациента на сумму 307 млн тенге.
Болат Жамишев подчеркнул, что в Фонд поступает большое количество заявок, которые связаны с трансплантацией органов. По его словам, в Казахстане на сегодня порядка 4000 человек нуждаются в трансплантации органов, из них около 3000 — в трансплантации почек.
В Шымкенте, Атырау, Талдыкоргане и Усть-Каменогорске открыты Центры раннего вмешательства. Всего запланировано открытие 13 центров, в том числе в Алматы, Караганде, Петропавловске, Таразе, Уральске, Костанае, Павлодаре, Аральске и селе Кабланбек Туркестанской области. На все это предусмотрено 606,2 млн тенге.
Реализуется проект по созданию передвижных медицинских комплексов для проведения онкологического скрининга в отдаленных регионах Алматинской, Актюбинской и Кызылординской областей (3,2 млрд тенге), ат также проект по развитию онкологической службы в части оснащения медорганизаций оборудованием. Будет приобретено оборудование для Абайской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областей, городов Астана и Алматы (19,8 млрд тенге). В Алматы планируется оснащение АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» оборудованием на общую сумму 6,9 млрд тенге.
Реализуется проект по развитию детской нейрохирургической службы в части оснащения медорганизаций оборудованием (3,4 млрд тенге). Планируется оснащение медорганизаций в Акмолинской, Алматинской, Абайской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Павлодарской, Улытауской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей, а также городах Астана и Алматы. По Алматы планируется поставка оборудования на общую сумму 222,2 млн тенге в ГКП на ПХВ «Центр детской неотложной медицинской помощи», КГП на ПХВ «Детская городская клиническая больница № 2», АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
Кроме того, реализуются проекты по обучению 102 врачей-гематологов, онкологов, генетиков и узистов за рубежом и организации мастер-классов с привлечением зарубежных специалистов на сумму 190 млн тенге.
Социальная поддержка
99 детей и молодежи обеспечены инновационными протезами на общую сумму 967,7 млн тенге. Из них 15 жителей Алматы получили протезы на общую сумму 133,2 млн тенге. Еще 13 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечены экзоскелетами на сумму 117 млн тенге: один ребенок из Алматы обеспечен экзоскелетом на сумму 9 млн тенге.
В Шымкенте, Павлодаре, Талдыкоргане, Усть-Каменогорске открыты Центры для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями. Всего запланировано открытие 8 центров, в том числе в Актобе, Костанае, Таразе, Актау на сумму 879,4 млн тенге.
Планируется открытие 19 реабилитационных центров в районных центрах и 6 реабилитационных центров в областных центрах — в Жетысуской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Улытауской областях и в городе Шымкент на сумму 5,9 млрд тенге.
В Алматинской области реализуется проект по оснащению реабилитационного центра «Акжол М» для детей с психоневрологическими заболеваниями и нарушениями опорно-двигательного аппарата» на сумму 957,2 млн тенге.
Образование
Создано 17 сельских опорных школ и продолжается работа по созданию 63 сельских опорных школ в 17 регионах на сумму 20 млрд тенге.
В пилотном режиме в Актюбинской области началось внедрение новой модели обучения в 134 малокомплектных школах на сумму 2 млрд тенге.
Завершено оснащение 31 специальной школы для детей с особыми образовательными потребностями и на стадии завершения оснащения еще 67 спецшкол (1,1 млрд тенге). Из них в Алматы оснащено РГУ «Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования», координирущее работу всех спецшкол. Запланировано оснащение 7 спецшкол на общую сумму 210,2 млн тенге.
В целях развития инженерных компетенций в 187 школах Казахстана открыты кабинеты по робототехнике на сумму 673,2 млн тенге. На втором этапе по программе «Болашақ инженерлер в моногородах» по Казахстану будут оснащены 173 школы в 27 моногородах на сумму 778,5 млн тенге. Всего 2 776 студентов из социально уязвимых слоев населения стали обладателями образовательных грантов. Потрачено 2,9 млрд тенге. По Алматы в 35 вузах обучаются 860 студентов.
Около 20 тысяч студентам 25 региональных вузов предоставлен доступ к обучению и переведен на казахский язык контент мировой образовательной платформы «Coursera». Все выделено 853,5 млн тенге. Для более 19,7 тысяч сельских школьников, показавшим хорошую успеваемость и принявшим активное участие в общественной жизни школы организован отдых в летних лагерях на сумму 1,9 млрд тенге.
Спорт
В 13 регионах в сельской местности открыты 24 спортивных зала, также запланировано открытие еще 76 залов в 14 регионах на сумму 1,1 млрд тенге. В целях развития спортивной инфраструктуры в регионах планируется установка 80 быстровозводимых модульных спортивных залов на сумму 14 млрд тенге. Закладка фундамента первого спортивного комплекса состоялась в Житикаринском районе Костанайской области.
В Алматы, Астане, Атырау, Семее, Шымкенте, открыты физкультурно-оздоровительные клубы для детей с особыми потребностями на сумму 84 млн тенге.
Оказана поддержка сборной Казахстана по пара-хоккею в приобретении спортинвентаря (следж-сани и клюшки), профессиональной экипировки и майки для участия в международных соревнованиях на сумму 20,6 млн тенге.
Для 10 параспортсменов изготовлены спортивно-беговые протезы и в Алматы была запущена первая в РК Школа бега для параатлетов на сумму 113,4 млн тенге.
Помощь при чрезвычайных ситуациях
Оказана благотворительная помощь 682 пострадавшим в ходе трагических январских событий на общую сумму 2,5 млрд тенге.
Осуществлена выплата семьям погибших при пожаре в области Абай на общую сумму 135,8 млн тенге. Оказана помощь пострадавшим от пожара в городе Петропавловске на сумму 9 млн тенге.
Оказана помощь пострадавшим в ходе пожаров в Костанайской области на сумму 174 млн тенге. В этому году для восстановления сгоревшего лагеря от пожара в Костанайской области на строительство будет направлено 268,8 млн тенге.
Профинансировано строительство 30 жилых домов, пострадавших при наводнении в ЗКО на сумму 771 млн тенге.
Сколько денег собрал фонд
- С момента создания фонда поступило более 156 млрд тенге, из них на 145 млрд у нас уже есть контракты. Донорами нашего фонда являются в основном крупные компании. Насколько я понимаю, это те компании, которые свой бюджет планировали на социальные проекты. После открытия фонда, все они перечислили сюда свои деньги, - сообщила заместитель председателя Правления общественного фонда Лаззат Чинкисбаева.
Пожертвования принимаются исключительно в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счета фонда в 8 казахстанских банках второго уровня, в том числе через мобильные приложения банков (раздел «Благотворительность»).
Сколько заявок поступило в фонд
- В наш фонд поступило более 45 тысяч заявок от наших граждан. Невозможно каждому из них в отдельности помочь, поэтому все эти заявки мы сгруппировали, посмотрели, о каких проблемах идет речь. Мы сейчас понимаем, что системно все это надо решать. Поэтому мы взялись за системные проекты в сфере здравоохранения, образования, спорта, социальной помощи. У нас также на сегодня имеются ряд проектов и программ, которые решают проблемы системно, есть более 26 тысяч официально зарегистрированных неправительственных организации, которые ежедневно решают социальные проблемы в каждом регионе точечно, - сказала заместитель председателя Правления общественного фонда Лаззат Чинкисбаева.
По ее словам, из всех поступивших от граждан обращений, около 60% касается сферы здравоохранения.
- Мы стараемся сейчас развить свою медицину, не отправлять пациентов массово за рубеж, потому что, финансировать медицинский туризм другой страны — это будет каким-то кощунством по отношению к деньгам и в целом медицины нашей страны. Поэтому мы закупаем оборудование, препараты, которые успешно используются за рубежом, обучаем наших врачей в лучших зарубежных клиниках с условием, что они должны три года отработать на своем месте работы в стране. Далее они каскадным методом должны обучить своих коллег всем навыкам, которые они там получили. Это даст большой толчок развитию нашей медицины. Мы сейчас большое внимание уделяем на онкослужбу, - сказала она.
Лаззат Чинкисбаева добавила, что львиная доля денег, которые поступают в фонд, уходит на приобретение редких препаратов и образования.
- 324 пациента с редкими генетическими заболеваниями обеспечены дорогостоящими лекарственными препаратами на общую сумму более 24,9 млрд тенге. На сегодня эта цифра растет. Мы понимаем, что местный исполнительный орган не потянет такую сумму, потому что есть редкие препараты, которые стоят очень дорого, - сказала она.