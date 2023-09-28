Более 150 млрд тенге собрал фонд «Қазақстан халқына»: на что тратят эти деньги

В прошлом году по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева был создан общественный социальный фонд «Қазақстан халқына» для решения проблем в сфере здравоохранения, образования и социальной поддержки. На сегодня фонд финансирует свыше 40 благотворительных программ и проектов на общую сумму 146,5 млрд тенге. На что именно расходуются эти деньги, рассказал председатель правления фонда Болат Жамишев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фонд финансирует свыше 40 благотворительных программ и проектов на общую сумму 146,5 млрд тенге, направленных на решение ключевых проблем казахстанцев в сферах здравоохранения, образования, социальной поддержки, культуры и спорта. Также оказывается помощь гражданам, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Программы фонда реализуются во всех регионах страны с упором на сельские населенные пункты и малые города.

Председатель правления фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев в ходе круглого стола в Алматы сообщил, что 12 из 40 благотворительных проектов и программ реализуются в Алматы на общую сумму 11,9 млрд тенге. Уже оказана помощь на 4,2 млрд тенге, в работе — 7,9 млрд тенге.

Здравоохранение

324 казахстанца с тяжелыми жизненно угрожающими и орфанными заболеваниями обеспечены дорогостоящими лекарственными препаратами на общую сумму более 24,9 млрд тенге. Приобретены 36 наименований лекарств, из них 7 закуплены в РК впервые. В Алматы запланирован закуп лекарств на общую сумму 4,2 млрд тенге, из них для 33 пациентов закуплены лекарства на общую сумму 3,7 млрд тенге. В работе 489,3 млн тенге.

Также 20 пациентов отправлены на зарубежное лечение на 585 млн тенге, из них одному пациенту из Алматы оплачено лечение в клинике РФ на сумму более 1 млн тенге.

- Если Министерство здравоохранения считает нужным, определило программу лечения, клинику и так далее, но не может финансировать некоторые условия, которые не предусмотрены постановлением Правительства, то мы помогаем. К примеру, ребенка нужно было отправить на операцию в Южную Корею спецрейсом, так как обычным рейсом он не долетит. По условиям постановления Правительства, спецрейсы не выделяются, но лечение оплачивается, поэтому спецрейсы мы отплатили. Вот такие особые случаи имеются, - сказал Болат Жамишев.

Глава фонда также сообщил, что поступает большое количество заявок с просьбой оплатить лечение за рубежом, но, по его словам, фонд не сможет помочь всем желающим.

- К примеру, возьмем онкологию. Если есть заключения республиканских онкоцентров, если они дают заключение, что эта услуга в нашей стране не оказывается, то мы можем отправлять их за границу, - заметил он.

Помимо всего, фондом 128 детям с сосудистой патологией оказана медицинская помощь на 15 млн тенге. 28 региональных медицинских учреждений обеспечены офтальмологическим оборудованием на сумму 373 млн тенге. Проведена 51 операция, нуждающимся в экстренной пересадке роговицы. Всего планируется прооперировать 304 пациента на сумму 307 млн тенге.

Болат Жамишев подчеркнул, что в Фонд поступает большое количество заявок, которые связаны с трансплантацией органов. По его словам, в Казахстане на сегодня порядка 4000 человек нуждаются в трансплантации органов, из них около 3000 — в трансплантации почек.

В Шымкенте, Атырау, Талдыкоргане и Усть-Каменогорске открыты Центры раннего вмешательства. Всего запланировано открытие 13 центров, в том числе в Алматы, Караганде, Петропавловске, Таразе, Уральске, Костанае, Павлодаре, Аральске и селе Кабланбек Туркестанской области. На все это предусмотрено 606,2 млн тенге.

Реализуется проект по созданию передвижных медицинских комплексов для проведения онкологического скрининга в отдаленных регионах Алматинской, Актюбинской и Кызылординской областей (3,2 млрд тенге), ат также проект по развитию онкологической службы в части оснащения медорганизаций оборудованием. Будет приобретено оборудование для Абайской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областей, городов Астана и Алматы (19,8 млрд тенге). В Алматы планируется оснащение АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» оборудованием на общую сумму 6,9 млрд тенге.

Реализуется проект по развитию детской нейрохирургической службы в части оснащения медорганизаций оборудованием (3,4 млрд тенге). Планируется оснащение медорганизаций в Акмолинской, Алматинской, Абайской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Павлодарской, Улытауской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей, а также городах Астана и Алматы. По Алматы планируется поставка оборудования на общую сумму 222,2 млн тенге в ГКП на ПХВ «Центр детской неотложной медицинской помощи», КГП на ПХВ «Детская городская клиническая больница № 2», АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».

Кроме того, реализуются проекты по обучению 102 врачей-гематологов, онкологов, генетиков и узистов за рубежом и организации мастер-классов с привлечением зарубежных специалистов на сумму 190 млн тенге.

Социальная поддержка

99 детей и молодежи обеспечены инновационными протезами на общую сумму 967,7 млн тенге. Из них 15 жителей Алматы получили протезы на общую сумму 133,2 млн тенге. Еще 13 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечены экзоскелетами на сумму 117 млн тенге: один ребенок из Алматы обеспечен экзоскелетом на сумму 9 млн тенге.

В Шымкенте, Павлодаре, Талдыкоргане, Усть-Каменогорске открыты Центры для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями. Всего запланировано открытие 8 центров, в том числе в Актобе, Костанае, Таразе, Актау на сумму 879,4 млн тенге.

Планируется открытие 19 реабилитационных центров в районных центрах и 6 реабилитационных центров в областных центрах — в Жетысуской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Улытауской областях и в городе Шымкент на сумму 5,9 млрд тенге.

В Алматинской области реализуется проект по оснащению реабилитационного центра «Акжол М» для детей с психоневрологическими заболеваниями и нарушениями опорно-двигательного аппарата» на сумму 957,2 млн тенге.

Образование

Создано 17 сельских опорных школ и продолжается работа по созданию 63 сельских опорных школ в 17 регионах на сумму 20 млрд тенге.

В пилотном режиме в Актюбинской области началось внедрение новой модели обучения в 134 малокомплектных школах на сумму 2 млрд тенге.

Завершено оснащение 31 специальной школы для детей с особыми образовательными потребностями и на стадии завершения оснащения еще 67 спецшкол (1,1 млрд тенге). Из них в Алматы оснащено РГУ «Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования», координирущее работу всех спецшкол. Запланировано оснащение 7 спецшкол на общую сумму 210,2 млн тенге.

В целях развития инженерных компетенций в 187 школах Казахстана открыты кабинеты по робототехнике на сумму 673,2 млн тенге. На втором этапе по программе «Болашақ инженерлер в моногородах» по Казахстану будут оснащены 173 школы в 27 моногородах на сумму 778,5 млн тенге. Всего 2 776 студентов из социально уязвимых слоев населения стали обладателями образовательных грантов. Потрачено 2,9 млрд тенге. По Алматы в 35 вузах обучаются 860 студентов.

Около 20 тысяч студентам 25 региональных вузов предоставлен доступ к обучению и переведен на казахский язык контент мировой образовательной платформы «Coursera». Все выделено 853,5 млн тенге. Для более 19,7 тысяч сельских школьников, показавшим хорошую успеваемость и принявшим активное участие в общественной жизни школы организован отдых в летних лагерях на сумму 1,9 млрд тенге.

Спорт

В 13 регионах в сельской местности открыты 24 спортивных зала, также запланировано открытие еще 76 залов в 14 регионах на сумму 1,1 млрд тенге. В целях развития спортивной инфраструктуры в регионах планируется установка 80 быстровозводимых модульных спортивных залов на сумму 14 млрд тенге. Закладка фундамента первого спортивного комплекса состоялась в Житикаринском районе Костанайской области.

В Алматы, Астане, Атырау, Семее, Шымкенте, открыты физкультурно-оздоровительные клубы для детей с особыми потребностями на сумму 84 млн тенге.

Оказана поддержка сборной Казахстана по пара-хоккею в приобретении спортинвентаря (следж-сани и клюшки), профессиональной экипировки и майки для участия в международных соревнованиях на сумму 20,6 млн тенге.

Для 10 параспортсменов изготовлены спортивно-беговые протезы и в Алматы была запущена первая в РК Школа бега для параатлетов на сумму 113,4 млн тенге.

Помощь при чрезвычайных ситуациях

Оказана благотворительная помощь 682 пострадавшим в ходе трагических январских событий на общую сумму 2,5 млрд тенге.

Осуществлена выплата семьям погибших при пожаре в области Абай на общую сумму 135,8 млн тенге. Оказана помощь пострадавшим от пожара в городе Петропавловске на сумму 9 млн тенге.

Оказана помощь пострадавшим в ходе пожаров в Костанайской области на сумму 174 млн тенге. В этому году для восстановления сгоревшего лагеря от пожара в Костанайской области на строительство будет направлено 268,8 млн тенге.

Профинансировано строительство 30 жилых домов, пострадавших при наводнении в ЗКО на сумму 771 млн тенге.

Сколько денег собрал фонд

- С момента создания фонда поступило более 156 млрд тенге, из них на 145 млрд у нас уже есть контракты. Донорами нашего фонда являются в основном крупные компании. Насколько я понимаю, это те компании, которые свой бюджет планировали на социальные проекты. После открытия фонда, все они перечислили сюда свои деньги, - сообщила заместитель председателя Правления общественного фонда Лаззат Чинкисбаева.

Пожертвования принимаются исключительно в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счета фонда в 8 казахстанских банках второго уровня, в том числе через мобильные приложения банков (раздел «Благотворительность»).

Сколько заявок поступило в фонд

- В наш фонд поступило более 45 тысяч заявок от наших граждан. Невозможно каждому из них в отдельности помочь, поэтому все эти заявки мы сгруппировали, посмотрели, о каких проблемах идет речь. Мы сейчас понимаем, что системно все это надо решать. Поэтому мы взялись за системные проекты в сфере здравоохранения, образования, спорта, социальной помощи. У нас также на сегодня имеются ряд проектов и программ, которые решают проблемы системно, есть более 26 тысяч официально зарегистрированных неправительственных организации, которые ежедневно решают социальные проблемы в каждом регионе точечно, - сказала заместитель председателя Правления общественного фонда Лаззат Чинкисбаева.

По ее словам, из всех поступивших от граждан обращений, около 60% касается сферы здравоохранения.

- Мы стараемся сейчас развить свою медицину, не отправлять пациентов массово за рубеж, потому что, финансировать медицинский туризм другой страны — это будет каким-то кощунством по отношению к деньгам и в целом медицины нашей страны. Поэтому мы закупаем оборудование, препараты, которые успешно используются за рубежом, обучаем наших врачей в лучших зарубежных клиниках с условием, что они должны три года отработать на своем месте работы в стране. Далее они каскадным методом должны обучить своих коллег всем навыкам, которые они там получили. Это даст большой толчок развитию нашей медицины. Мы сейчас большое внимание уделяем на онкослужбу, - сказала она.

Лаззат Чинкисбаева добавила, что львиная доля денег, которые поступают в фонд, уходит на приобретение редких препаратов и образования.