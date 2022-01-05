Более 15 тысяч учителей в РК предпенсионного и пенсионного возраста – депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Елена Смышляева высказалась о недостатках новой системы аттестации педагогов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пунктом 34 Дорожной карты по реализации программы партии «Nur Otan» предусмотрено 100% обеспечение школ квалифицированными кадрами. Вместе с тем, по данным вашего министерства, текущий дефицит педагогических кадров составляет порядка 26 тысяч единиц. Кроме того, больше 15 тысяч учителей – это работники предпенсионного и пенсионного возраста. На решение данной проблемы направлен отраслевой закон о статусе педагога, ежегодное повышение заработной платы учителей и другие государственные меры поддержки», - сказала Елена Смышляева на пленарном заседании Мажилиса.

Однако, по многочисленным обращениям педагогов, не очень благоприятно на кадровом ресурсе сказывается новая система аттестации, а также некоторые подходы к порядку приема и увольнения работников.

«Первое. Частым поводом для обращений является качество и частота изменения подзаконных нормативно-правовых актов в сфере аттестации педагогов. До сих пор до конца не отработан порядок самой услуги. Например, при прохождении национального квалификационного тестирования, при регистрации на тест не определены сроки выдачи талона. Отсутствуют разработанные тесты по специальным дисциплинам. Не отработан порядок хранения видеозаписей аттестационной комиссии и доступа к ним при возникновении споров», - отметила депутат.

Она подчеркнула, что в связи с организационными проблемами, педагоги вынуждены «пропускать» очередную аттестацию. По ее словам, упущенное время приводит к значительным материальным потерям, судебным искам и трудовым спорам.

«Второе. Требования к составу аттестационного портфолио. Например, необходимо приложить сертификаты о повышении квалификации. Как ответ на повышенный спрос на услугу - на «дрожжах» вырос рынок частных центров повышения квалификации, действующих без контроля, разрешений и уведомлений. Формально они выдают сертификаты, но всегда ли они выдают нужные для работы знания?». – спросила Е. Смышляева

Еще одно требование – успехи учащихся на олимпиадах и конкурсах. В списке «зачетных» соревнований, дипломы которых принимаются при аттестации педагогов, порядка 30 позиций.

«Большая часть предполагает оплату за участие. Причем делать это должны родители. А если у родителей нет возможности или желания платить за участие в таких конкурсах? Третье. В последнее время школы буквально обложили приказами, касающимися порядка приема, ротации и увольнения педагогов. Возможно, предлагаемая конструкция конкурсного отбора действительно снизит коррупционные риски при приеме на работу при большом числе соискателей. Однако возникает вопрос, как она будет реализована при сохраняющемся дефиците кадров? Вызывает опасение и необходимость ротации директоров школ. Исторически сложилось так, что школа – это не краткосрочный стартап, который дает быстрые результаты. Это фундаментальный системный институт, требующий долгосрочных управленческих инвестиций. Тем более, что среди менеджеров образования также нет избытка квалифицированных специалистов», - заключила депутат.

В связи с вышеизложенным, она считает необходимым:

провести реинжиниринг услуги по аттестации педагогических работников и устранить все имеющиеся процедурные неточности;

пересмотреть подходы к порядку отбора, приема и увольнения педагогических кадров с учетом ситуации с дефицитом как в целом, так и в разрезе регионов;

ввести учет и рассмотреть возможность введения разрешительного механизма для работы учебных центров повышения квалификации педагогов, в том числе совместно с Палатой предпринимателей «Атамекен».



