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    11:07, 03 Июль 2021 | GMT +6

    Более 15 тысяч человек привили от коронавируса за сутки в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с вакцинацией в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 2 июля зарегистрировано 385 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 331 случаев с симптомами и 54 без симптомов. Выписано всего 90 человек, поступило – 130. Итого в инфекционных стационарах (3 700 коек) находится 771 человек. В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 63. На ИВЛ – 13, на неинвазивной ИВЛ – 27, High flow занято – 16 аппаратов. На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 1 790 пациентов, с симптомами – 1561 с легкой и средней степенью, без симптомов – 229», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

    С 1 февраля по 2 июля вакцинировано – 487 736 человек.

    За прошедшие сутки вакцинировано 15 292 человек.

    Из общего количества привитых лица старше 60-ти лет составляют 81 202 человек.

    В городе функционирует 211 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города, с возможностью увеличения до 250. Задействованы 304 прививочные бригады из 1 257 человек.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
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