+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 15 тысяч актюбинцев привились вакциной Pfizer

1 Марта 2022 05:20
Поделиться:
Более 15 тысяч актюбинцев привились вакциной Pfizer

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Более 15 тысяч актюбинцев привито препаратом Pfizer. Об эпидситуации в регионе и прививочной кампании рассказали представители управления здравоохранения и департамента санитарно-эпидемиологического контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
268 тысяч человек вакцинировалось от КВИ в Атырауской области
Низкое качество образования выявили в 33 школах Актюбинской области Около 400 тысяч человек привили от коронавируса в Мангистауской области 19 объектов здравоохранения построят в этом году в Жамбылской области

«Препаратом Pfizer на сегодняшний день привито 15064 человека, в том числе дети старше 12 лет - 9750, 4459 кормящих и 855 беременных женщин. Всего первым компонентом провакцинировано 402 220 человек, вторым компонентом - 384 445 человек. Вакцинация продолжается, для получения вакцины необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства или в близлежащую поликлинику», - говорит заместитель руководителя управления здравоохранения Бекболат Избасаров.

По словам заместителя руководителя департамента санэпиднадзора Мухтара Сербаева, за минувшие сутки 27 февраля в регионе не зарегистрировано ни одного случая КВИ.

«За сутки 27 февраля не зарегистрировано новых случаев КВИ. За пять суток репродуктивное число составило 0,42 при республиканском показателе 0,57. По сравнению с седьмой неделей снижение в 4,01 раза, или на 76 случаев. Наш регион находится в «зеленой» зоне», - сказал он.

В инфекционных стационарах по словам Б.Избасарова находится 81 пациент, 13 человек - в реанимации, трое пациентов - на неинвазивной искусственной вентиляции легких, 11 детей с КВИ - под наблюдением, две беременные женщины - под наблюдением, в том числе одна женщина - на стационарном лечении.


Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Новости по теме
268 тысяч человек вакцинировалось от КВИ в Атырауской области
Низкое качество образования выявили в 33 школах Актюбинской области
Около 400 тысяч человек привили от коронавируса в Мангистауской области
19 объектов здравоохранения построят в этом году в Жамбылской области
Популярное
1 Ни одна страна не вывозит своих людей так, как вывозит Казахстан - почетный консул Галина Маслюк
2 Стоит ли покупать доллары казахстанцам и почему тенге падает – Андрей Чеботарев
3 Переговоры России и Украины завершились
4 Тимур Жаксылыков дал прогноз по курсу доллара
5 Первый рейс с казахстанцами из Украины прилетел в Алматы
6 В МИД РК пояснили слова Мухтара Тлеуберди о переговорах России и Украины в Казахстане
Читайте также
Прохожие спасли двух детей из огня в Щучинске
Что ждать от внеочередного съезда Nur Otan – мнение Уразгали Сельтеева
Ни одна страна не вывозит своих людей так, как вывозит Казахстан - почетный консул Галина Маслюк
Стоит ли покупать доллары казахстанцам и почему тенге падает – Андрей Чеботарев
Переговоры России и Украины завершились
Тимур Жаксылыков дал прогноз по курсу доллара
Первый рейс с казахстанцами из Украины прилетел в Алматы
В МИД РК пояснили слова Мухтара Тлеуберди о переговорах России и Украины в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив