Более 15 тысяч актюбинцев привились вакциной Pfizer

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Более 15 тысяч актюбинцев привито препаратом Pfizer. Об эпидситуации в регионе и прививочной кампании рассказали представители управления здравоохранения и департамента санитарно-эпидемиологического контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Препаратом Pfizer на сегодняшний день привито 15064 человека, в том числе дети старше 12 лет - 9750, 4459 кормящих и 855 беременных женщин. Всего первым компонентом провакцинировано 402 220 человек, вторым компонентом - 384 445 человек. Вакцинация продолжается, для получения вакцины необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства или в близлежащую поликлинику», - говорит заместитель руководителя управления здравоохранения Бекболат Избасаров.

По словам заместителя руководителя департамента санэпиднадзора Мухтара Сербаева, за минувшие сутки 27 февраля в регионе не зарегистрировано ни одного случая КВИ.

«За сутки 27 февраля не зарегистрировано новых случаев КВИ. За пять суток репродуктивное число составило 0,42 при республиканском показателе 0,57. По сравнению с седьмой неделей снижение в 4,01 раза, или на 76 случаев. Наш регион находится в «зеленой» зоне», - сказал он.

В инфекционных стационарах по словам Б.Избасарова находится 81 пациент, 13 человек - в реанимации, трое пациентов - на неинвазивной искусственной вентиляции легких, 11 детей с КВИ - под наблюдением, две беременные женщины - под наблюдением, в том числе одна женщина - на стационарном лечении.