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Более 15 тыс. казахстанцев лечатся от коронавируса на дому
23 Июля 2022 09:16

Более 15 тыс. казахстанцев лечатся от коронавируса на дому

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 23 июля лечение от КВИ продолжают получать 16 295 человек (–16 147+ и 148 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Минздрава РК.

Из них в стационарах находится 1 280 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 015 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 31 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – восемь пациентов, на аппарате ИВЛ – четыре пациента.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 2654 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 399 человек выздоровели.



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