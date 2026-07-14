Более 1,5 тонны наркотиков изъято на таджико-афганской границе с начала 2026 года

В первом полугодии 2026 года на границе Таджикистана с Афганистаном изъято более 1,5 тонны наркотиков. Об этом на отчетной пресс-конференции сообщил директор Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана Зафар Самад, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.

По данным главы антинаркотического ведомства, за шесть месяцев текущего года на границе с Афганистаном произошло семь вооруженных столкновений между силовыми структурами Таджикистана и афганскими контрабандистами. В результате были убиты 17 граждан Афганистана.

— Изъято 1 тонна 513 килограммов наркотиков. Объем конфискованных там запрещенных веществ сократился на 179 килограммов — против 1,6 тонны в 2025 году, — сообщил Зафар Самад.

Спикер отметил, что Таджикистан не сотрудничает с властями движения «Талибан» в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Анализ поступающей информации свидетельствует о том, что в Афганистане продолжают расти объемы выращивания, переработки и производства наркотиков, включая синтетические психотропные вещества.

Ранее сообщалось, что таджикские пограничники пресекли переброску крупной партии наркотиков из Афганистана.