Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Более 15 млн квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в РК в 2020 году

Автор:  
Акбота Кузекбай
12 Января 2021, 12:09
Более 15 млн квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в РК в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Увеличение объемов ввода жилья отмечается в 15 регионах Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на сложившуюся ситуацию, строительная отрасль осталась ключевым драйвером экономического роста. Индекс физического объема по строительству по итогам 2020 года составил 111,2%. Положительная динамика наблюдается в 16-ти областях», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

По жилищному строительству по итогам 2020 года введено в эксплуатацию более 15,336 млн квадратных метров жилья, что составляет 116,8% к уровню 2019 года.

«На сегодняшний день всего по республике сдано свыше 140 тысяч квартир и частных домов. Увеличение объемов ввода жилья в сравнении с прошлым годом отмечается в 15-ти регионах», - сообщил министр.

Ранее в Министерстве сообщили о том, что по итогам 2020 года сохранилась позитивная тенденция в обрабатывающей промышленности.




Правительство РК   Промышленность   Строительство   2020-Итоги года  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
301 млрд тенге дополнительно требуется на туристические проекты - Асхат Оралов
301 млрд тенге дополнительно требуется на туристические проекты - Асхат Оралов
Сколько детей охватят турпрограммой Kids Go Free в этом году
Сколько детей охватят турпрограммой Kids Go Free в этом году
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом