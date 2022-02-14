Более 1400 человек трудоустроены в рамках молодежной практики в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году в Алматинской области на молодежную практику было направлено 1726 человек. Об этом стало известно в ходе брифинга на информационной площадке Jetisy’Media, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В Алматинской области активно реализуется проект «Еңбек», в рамках которого действует программа «Молодежная практика», предназначенная для безработных из числа выпускников организаций образования. Продолжительность практики составляет от 6-12 месяцев.
«В 2021 году на практику было направлено 1726 человек, когда как план составлял 1496. 1401 молодых людей трудоустроены и размер их оплаты труда составляет 25 МРП, то есть 75 тысяч тенге», - рассказала в ходе брифинга руководитель управления координации занятости и социальных программ Алматинской области Маржан Мурат.
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