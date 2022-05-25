25 Мая 2022 15:10

Более 1400 человек пострадали от укусов собак в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В прошлом году от укусов собак пострадали более 3500 алматинцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Факты укусов в Алматы были. В прошлом году, по данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, зарегистрировано около 3500 случаев. Вся информация оперативно поступает в нашу службу, и мы оперативно отрабатываем по бродячим собакам. В этом году было около 1400 случаев. Половина из них по вине безнадзорных собак», - сказал на брифинге региональной службы коммуникаций руководитель городской ветеринарной службы Алматы Адис Сейдакматов.

Он также отметил, что в Алматы начались профилактические мероприятия, предусматривающие вакцинацию против бешенства и дегельминтизацию от эхинококкоза.

В апреле началась программа бесплатного чипирования домашних животных. В этом году планируется охватить 15 тыс. животных.