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    21:58, 04 Март 2021 | GMT +6

    Более 1400 человек получили госгранты в Жетысайском районе Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Жетысайском районе Туркестанской области в прошлом году более 1400 человек получили государственные гранты. Для создания собственного дела из государственной казны выделено 786 млн 573 тыс. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    Предприниматель Жанар Ажибекова - одна из воспользовавшихся такой возможностью и открывшая свое дело. Женщина прошла 3-месячный курс в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Eңбек» получила безвозвратный грант в размере 555 600 тенге. Предприниматель открыла деревообрабатывающий цех и занялась изготовлением спальной и детской мебели.

    В целом по району в прошлом году было трудоустроено около 7 500 человек, число самозанятых превысило 2 тысячи человек.


    Теги:
    Социальная поддержка Туркестанская область Бизнес Регионы Казахстана Другие государственные органы Акимат Общество
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