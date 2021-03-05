Более 1400 человек получили госгранты в Жетысайском районе Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Жетысайском районе Туркестанской области в прошлом году более 1400 человек получили государственные гранты. Для создания собственного дела из государственной казны выделено 786 млн 573 тыс. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Предприниматель Жанар Ажибекова - одна из воспользовавшихся такой возможностью и открывшая свое дело. Женщина прошла 3-месячный курс в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Eңбек» получила безвозвратный грант в размере 555 600 тенге. Предприниматель открыла деревообрабатывающий цех и занялась изготовлением спальной и детской мебели.

В целом по району в прошлом году было трудоустроено около 7 500 человек, число самозанятых превысило 2 тысячи человек.