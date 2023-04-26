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Более 1400 человек получат земельные участки под ИЖС в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
26 Апреля 2023, 06:35
Более 1400 человек получат земельные участки под ИЖС в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В очереди за земельными участками в Атырауской области стоят 138 тысяч человек, из них почти 107 тысяч человек - в городе Атырау. 1452 человека получат участки в текущем году. Об этом сообщил руководитель областного управления земельных отношений Алибек Ермеккали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Атырауской области количество обратившихся за получением земельного участка для индивидуального жилищного строительства в общей сложности превысило 138 тысяч. Из них 106 707 человек хотят получить земельный участок в городе Атырау. В районах в очереди стоят 31 331 человек: в Индерском – 5 978, в Макатском – 1 294, Махамбетском – 4 217, Жылыойском – 14 041, Исатайском – 459, Кызылкогинском – 2 877, Курмангазинском – 2 465»,- рассказал Алибек Ермеккали.

По его словам, в этом году для индивидуального жилищного строительства жителям региона будет предоставлено 1 452 земельных участка. Практически на всех выделяемых в порядке очереди участках будет соответствующая инфраструктура: дороги, электричество, газоснабжение, вода.


Атырауская область   Строительство   Жилье  
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