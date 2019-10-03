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Более 140 тысяч саженцев деревьев и кустарников высадят в Алматы

3 Октября 2019 22:30
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Более 140 тысяч саженцев деревьев и кустарников высадят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 5 октября в 10:00 в городе Алматы стартуют акции «Посади лес» и «Jasyl Almaty», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В рамках акций «Посади лес» и «Jasyl Almaty» управление «зеленой» экономики совместно с Иле-Алатауским ГНПП высадит 50 200 саженцев ели Шренка на горе Мохнатка.

В акции примут участие свыше 500 человек, в том числе сотрудники управления «зеленой» экономики, 200 сотрудников Иле-Алатауского государственного национального парка, 10 сотрудников КГУ «Региональный природный парк «Медеу», 300 студентов высших учебных заведений и 10 сотрудников с ГУ «КазСелеЗащита».

Акция «Посади лес» — общереспубликанская, объявлена Министерством экологии, геологии и природных ресурсов. «Jasyl Almaty» — проект, реализуемый в городе Алматы по привлечению широкой общественности в озеленение городских территорий.

В целом осенние посадки произведутся на горе Мохнатка, горе Кок-тобе, в КЦДС «Атакент», на общегородских территориях города.

Планируется посадка свыше 140 тысяч саженцев деревьев и кустарников.

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Ключевые слова: Алматы, Экология,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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