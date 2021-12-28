Более 140 тысяч рабочих мест создадут в РК за счет строительства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об основных ожидаемых эффектах от принимаемых мер в сфере строительства рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дальнейшее развитие строительной отрасли предусматривается через нормативное регулирование законодательства и реализацию национальных проектов по различным отраслям экономики», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

По его словам, качественная реализация принятых мер в строительной отрасли и в жилищном строительстве позволит достичь следующих плановых показателей:

- за счет государственных и частных инвестиций будет построено 103 млн.кв.м. жилья;

- за счет мультипликативного эффекта будет создано 144 тыс. рабочих мест;

- прирост к ВВП будет доведен с 6,1 до 7,8 процентного пункта;

- объём инвестиций в отрасли составит 29,5 трлн тенге.