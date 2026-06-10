Более 140 тысяч дорожных знаков проверят в Казахстане

В Казахстане начался месячник дорожных знаков, направленный на повышение безопасности дорожного движения и приведение элементов дорожной инфраструктуры в нормативное состояние, передает Kazinform со ссылкой на Минтранспорта.

В ходе месячника дорожные службы в лице Национального центра качества дорожных активов проведут комплексную проверку всех дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах республиканского значения. Особое внимание будет уделено их корректному размещению, техническому состоянию, читаемости, а также соответствию действующей схеме организации дорожного движения.

Отдельно будут обследованы участки дорог после проведенных ремонтных работ, где могут сохраняться временные или устаревшие знаки, включая знаки, ограничивающие скорость движения. При выявлении несоответствий такие знаки будут демонтированы либо заменены на актуальные.

Также в рамках проверки будет оцениваться видимость дорожных знаков в темное время суток, наличие светоотражающих элементов, а также правильность их установки с учетом дорожных условий.

В целом, на дорогах республиканского значения установлено порядка 140 тысяч дорожных знаков. В рамках Комплексной целевой программы по дорожной безопасности ежегодно обновляется около 10 тысяч знаков. Так, в 2021 году было установлено 11,4 тыс. знаков, в 2022 году — 10,6 тыс., в 2023 году — 10,7 тыс., в 2024 году — 11,2 тыс., а в 2025 году — 10,6 тыс. знаков. В т. г. планируется установка и замена порядка 8 тыс дорожных знаков

Данная мера позволит системно обследовать состояние дорожных знаков и повысить уровень безопасности участников дорожного движения на автомобильных дорогах республиканского значения, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что анализ цементов отечественного производства для строительства дорог начался в Казахстане.