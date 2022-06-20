Более 140 нормативных постановлений принял Конституционный Совет РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежегодное послание Конституционного совета «О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан» огласил председатель Конституционного совета Кайрат Мами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В послании обобщены итоги деятельности Конституционного Совета за 26 лет его работы. По мнению Совета, принятый на состоявшемся 5 июня республиканском референдуме Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» заложил правовые основы для дальнейшей модернизации общества и государства.

«Конституционным Советом было принято более 140 нормативных постановлений. В целом либо в части неконституционными признаны 30 законов и международных договоров. Ряд законов, принятие которых имело общественный резонанс, признан соответствующим Конституции. В их числе: Земельный кодекс, действующий Закон «О политических партиях» и другие. Конституционным Советом также рассмотрено более 100 обращений», - сказал Кайрат Мами на совместном заседании палат Парламента.

В Парламент направлено 27 посланий о состоянии конституционной законности в стране. Как проинформировал К. Мами, в них раскрывался опыт осуществления в Казахстане конституционного контроля, поднимались вопросы о совершенствовании законотворческого процесса, проводимой административной реформе и другие.

«В документе проанализированы правовые позиции нормативных постановлений Конституционного Совета, которые и впредь сохраняют юридическую силу. Они затрагивают основы конституционного строя страны, основополагающие принципы деятельности республики, вопросы территориальной целостности государства, института гражданства, использования государственных символов. Ряд решений Совета касается структуры действующего законодательства, взаимодействия национального и международного права, принципов рыночной экономики и форм собственности, института семьи, правоохранительной системы, избирательного процесса», - сказал председатель Конституционного совета.

Конституционным Советом осуществлялось научно-публицистическое разъяснение положений Основного Закона. С этой целью изданы научно-правовые комментарии Конституции и серия книг по конституционному строительству.

«Обновленная Конституция Республики отвечает современным вызовам и должна быть подкреплена законодательными и практическими мерами», - подытожил председатель Конституционного Совета.