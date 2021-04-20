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    16:37, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Более 140 нарушений карантина выявили в Сарыагаше

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    САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - В Сарыагаше полицейские выявили более 140 нарушений карантинного режима, передает Polisia.kz.

    В связи с осложнением эпидемиологической обстановки по распространению коронавирусной инфекции сотрудники местной полицейской службы Сарыагашского РОП осуществляют рейды по выявлению нарушений санитарно-эпидемиологических норм и требований карантинного режима. Совместно с мобильными группами стражи порядка ежедневно проверяют заведения общепита, торговые центры, магазины, рынки, игротеки и иные места массового скопления людей. С владельцами заведений и торговых точек проводятся разъяснительные беседы, а в случае выявлений грубых нарушений составляются административные протоколы.

    К примеру, в городе Сарыагаше стражи порядка выявили продуктовый магазин, обслуживавший посетителей после полуночи, а на одной из сельских улиц участковые инспекторы заметили игротеку, работавшую после 23 часов. Также нередки случаи организации свадебных и семейных торжеств с участием множества гостей. В отношении нарушителей собраны материалы, в том числе по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направлены в СЭС для привлечения к административной ответственности.

    В результате указанных профилактических мероприятий полицейские Сарыагашского РОП зарегистрировали свыше 140 нарушений карантинного режима. В большинстве случаев нарушения допускают владельцы магазинов, игротек и тойханы, работающие после установленного времени.


    Теги:
    Туркестанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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