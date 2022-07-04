Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Более 140 млн доз ветеринарных препаратов планирует закупить Минсельхоз
4 Июля 2022 14:48

Более 140 млн доз ветеринарных препаратов планирует закупить Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Правительстве поделились планами касательно закупа ветеринарных препаратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году Министерством сельского хозяйства запланирован закуп 144,3 млн доз ветеринарных препаратов на сумму 7,7 млрд тенге, в том числе для плановой вакцинации 95,0 млн доз, для республиканского запаса 49,3 млн доз», - написал в ответ на депутатский запрос первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр.

Он также сообщил, что в целях проведения плановых профилактических ветеринарных мероприятий феврале текущего года из республиканского запаса передано 53,9 млн доз вакцин в коммунальную собственность местных исполнительных органов, что составило 37 % от общего годового объема 2022 года.

«На сегодняшний день заключены договоры и ведется поставка 110,4 млн доз (в том числе для плановой вакцинации 70,8 млн доз, для республиканского запаса 39,6 млн доз)», - добавил зампремьера.

Фото: vozdocampo.pt

Новости по теме
Карантин из-за бруцеллеза скота ввели в селе в СКО
80% заболевших коронавирусом не вакцинированы
Веб-портал для Красной книги будут разрабатывать в Казахстане
Автор:
Корреспондент

facebook.com
Читайте также
Карантин из-за бруцеллеза скота ввели в селе в СКО
Туркестан может стать туристической столицей тюркского мира
Более 300 детей путешествовали по Казахстану по программе Kids Go Free
80% заболевших коронавирусом не вакцинированы
Алихан Смаилов провел встречи с руководителями крупных российских компаний
Школьники из РК установили рекорд на соревнованиях по робототехнике в Великобритании
Глава государства принял Председателя Мажилиса Ерлана Кошанова
Госорганы должны постоянно анализировать риски - вице-премьер РК

Лента новостей

Архив