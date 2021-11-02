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    12:38, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Более 140 человек заболели КВИ за сутки в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за сутки зарегистрировано 145 случаев коронавирусной инфекции, вакцинированы первым компонентом – 1296, вторым – 2313 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 1 ноября зарегистрировано 145 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 140 случаев с симптомами и 5 без симптомов. Выписаны 188, поступили – 81. Итого в инфекционных стационарах (2 334 коек) находятся 923 человека (34 ребенка). В отделении реанимации и интенсивной терапии – 92. На ИВЛ – 23, на неинвазивной ИВЛ – 41, High flow занято – 22 аппаратов», - сообщили в управлении общественного здоровья города.

    На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 1970 пациента, с симптомами – 1887, с легкой и средней степенью, без симптомов – 83.

    За прошедшие сутки вакцинированы первым компонентом 1296 человек, вторым компонентом – 2313 человек. Всего за весь период с 1 февраля по 1 ноября 2021 года вакцинированы первым компонентом 996 486 человек, вторым компонентом - 930 466 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 120 544 человека.

    В городе функционирует 137 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 205 прививочных бригад из 733 человек.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
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